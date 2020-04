Premierul Ludovic Orban afirma, intr-un mesaj transmis cu prilejul sarbatorii Pesah, ca se bazeaza pe contributia inteleapta a membrilor comunitatilor evreiesti din Romania la eforturile de combatere a pandemiei si de limitare a raspandirii acesteia in tara noastra. "Cu prilejul sarbatorii Pesah, doresc sa transmit comunitatii evreiesti din Romania, conducerii Federatiei Comunitatilor Evreiesti din Romania si tuturor evreilor din lume sarbatori binecuvantate, precum si sincere urari de sanatate si bunastare. Desi, din pacate, sarbatoarea Pesah este celebrata, in acest an, intr-un context dificil,…