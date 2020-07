Stiri pe aceeasi tema

- "Incepand cu data de 1 iunie 2020, angajatii care au beneficiat de prevederile articolului XI alineat (1) din OUG 30/2020 (...) si carora le sunt mentinute raporturile de munca ulterior reluarii activitatii de catre angajatori, beneficiaza, pentru o perioada de trei luni, prin intermediul angajatorului,…

- Inspectia Muncii a aplicat amenzi de peste 9,2 milioane de lei in urma controalelor efectuate in aceasta luna in domeniile constructiilor, intretinerii si reparatiilor de autovehicule si a agentiilor de plasare a fortei de munca in strainatate, informeaza joi institutia. "In perioada 11-22…

- Ministerul Muncii si Protectiei Sociale urmeaza sa urce in consultare publica o modificare la Legea privind agentiile de plasare a fortei de munca, deoarece, in prezent, acestea nu pot fi trase la raspundere, a declarat, miercuri, ministrul de resort, Violeta Alexandru, potrivit Agerpres. "Ma intorc…

- Ministerul Muncii si Protectiei Sociale urmeaza sa urce in consultare publica o modificare la Legea privind agentiile de plasare a fortei de munca, deoarece, in prezent, acestea nu pot fi trase la raspundere, a declarat, miercuri, ministrul de resort, Violeta Alexandru. "Ma intorc in Romania…

- Guvernul va acorda o suma pentru persoanele care au fost in somaj tehnic si care revin in activitate in companiile in care au lucrat, ca masura activa de ocupare a fortei de munca, a declarat, marti, prim-ministrul Ludovic Orban. "In ceea ce priveste masurile active de ocupare a fortei de…

- Guvernul va acorda o suma pentru persoanele care au fost in somaj tehnic si care revin in activitate in companiile in care au lucrat, ca masura activa de ocupare a fortei de munca, a declarat, marti, prim-ministrul Ludovic Orban. "In ceea ce priveste masurile active de ocupare a fortei de munca, cu…

- Ludovic Orban a vorbit la Digi24 despre reglementarile care vor fi impuse companiilor pentru a proteja angajații și despre transportul public. Premierul spune ca regulile vor fi stabilite prin ordine comune a miniștrilor din domeniu, iar respectarea acestora va fi verificata de instituțiile statului.

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru a explicat, intr-o postare pe Facebook, in ce conditii poate interveni statul roman, in situatiile de abuzuri ale angajatorilor din strainatate la adresa romanilor care merg la munca in Germania. Conditia este ca cei care au plecat la munca sa aiba contracte legale…