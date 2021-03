Comisia juridica a Camerei Deputatilor va intocmi, in termen de doua saptamani, un raport in care va propune sanctiunile referitoare la comportamentul deputatului AUR Dan Tanasa, a anuntat, marti, presedintele Camerei Deputatilor, Ludovic Orban.



Impotriva lui Tanasa a fost depusa o sesizare din partea grupului parlamentar USR PLUS cu privire la "comportamentul grobian si limbajul vulgar" de care acesta din urma a dat dovada dupa sedinta de plen din 24 martie, a spus Ludovic Orban.



"A fost depusa o solicitare din partea grupului USR impotriva unui deputat din AUR. Am vazut…