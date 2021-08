Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni seara, ca nu a fost informat de Florin Cițu despre problemele cu dosarele din SUA, nici in discuții personale, nici in cadrul procedurilor legale. Orban a declarat, la Realitatea Plus, ca nu a avut niciodata informații despre problemele cu dosarele din SUA ale premierului Florin Cițu, care au […] Articolul Orban: Cițu nu mi-a spus nici in discuții personale, nici in in proceduri legale despre dosarul sau a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .