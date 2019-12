Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban spune ca in Romania exista patru forme de subventionare a energiei termice si arata ca, desi au avut fonduri, multe dintre CET-urile din subordinea administratiei publice au facut cheltuieli precum achizitionarea de autovehicule sau finantarea unor echipe de forbal in loc de…

- Autoritatea Naționala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a elaborat doua proiecte de ordin care prevede liberalizarea totala a pieței de energiei electrica de la 1 ianuarie 2021 și nu incepand cu 1 iulie 2021, anunța MEDIAFAX.ANRE poate obliga Hidroelectrica și Nuclearelectrica sa…

- Guvernul si-ar putea angaja raspunderea, saptamana viitoare, pe Legile Justitiei si pe Legea privind plafoanele, a declarat joi premierul Ludovic Orban. El a precizat ca in sedinta de maine va fi adoptat un proiect prin care Guvernul sa intre apoi in calendarul de angajare a raspunderii.…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a anuntat miercuri ca a demarat actiuni de control in randul furnizorilor de energie electrica si gaze naturale, iar in urma neregulilor constatate a aplicat amenzi de 1,545 milioane lei.

- Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) nu a primit documentele necesare de la Primaria Bucuresti pentru a acorda Termoenergetica licenta de furnizare, a declarat vineri presedintele ANRE, Dumitru Chirita, care subliniaza ca trebuie parcursa o procedura la Primarie, potrivit…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) a retras licentele de producere a energiei pentru grupul 5 al termocentralei Rovinari si pentru grupurile 1 si 6 de la Iernut, cu o putere instalata totala de 630 de MW, care nu mai sunt disponibile, potrivit unui comunicat al reglementatorului,…

- Consiliul Concurenței analizeaza tranzacția prin care AIK Energy LTD preia compania Valahia Gaz SRL. Parțile implicate in operațiunea de concentrare economica sunt active in sectorul gazelor naturale, desfașurand activitați de furnizare de gaze naturale in regim concurențial, sector supervizat de catre…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a anuntat ca, prin Comitetul de reglementare, intrunit miercuri, a luat in discutie si a aprobat solicitarea Complexului Energetic Oltenia, unul din cei mai mari producatori de energie din tara, de modificare a licentei pentru exploatarea…