- Premierul Ludovic Orban, primarul ales al Capitalei Nicusor Dan si ministrul Transporturilor, Lucian Bode s-au intalnit vineri, 2 octombrie 2020, pentru a discuta despre proiectele de infrastructura. Principalele declaratii: Ludovic Orban: - Incepand cu 27 septembrie, lucrurile…

- Nicusor Dan a discutat, vineri, cu ministrul Transporturilor, Lucian Bode, si cu premierul Ludovic Orban despre proiectele de infrastructura si transport aferente Capitalei si zonei metropolitane Bucuresti-Ilfov. „Bucurestiul este obligat sa colaboreze cu Ministerul Transporturilor, pentru ca multe…

- Primaria Capitalei avea in cont 10,8 milioane de lei la 30 septembrie 2020, potrivit ministrului Finantelor, Florin Citu. „La intalnirea cu premierul Ludovic Orban si primarul ales (al Capitalei, n.red.) Nicusor Dan am prezentat si cati bani are PMB la 30 septembrie in cont. Sunteti pregatiti? 10,8…