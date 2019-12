Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban si Custodele Coroanei Romane, Margareta, au convenit ca intre Casa Regala si Guvern sa existe o coordonare a actiunilor in planul reprezentarii internationale, astfel incat aceste demersuri sa aiba "urmari benefice care sa fie concretizate pentru Romania". "Evident,…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, vineri, ca voucherele de vacanta vor fi mentinute, in bugetul de stat pe anul viitor, la nivelul lui 2019, adaugand ca unul dintre obiectivele Guvernului va fi si de a creste fluxul de turisti straini care vin in Romania. "Nu vom afecta voucherele de vacanta.…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, vineri, ca voucherele de vacanta vor fi mentinute, in bugetul de stat pe anul viitor, la nivelul lui 2019, adaugand ca unul dintre obiectivele Guvernului va fi si de a creste fluxul de turisti straini care vin in Romania."Nu vom afecta voucherele de vacanta.…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, miercuri, ca reprezentantii Guvernului vor avea discutii cu cei ai Comisiei Europene despre acciza la combustibil. Intrebat despre faptul ca, dupa aprobarea modificarii in Camera Deputatilor, acciza la combustibil din Romania este mai mica decat minimul…

- Este, insa, necesara o analiza pe termen mediu si lung a sustenabilitatii sistemului Premierul Ludovic Orban a declarat, marți, ca, "in baza unei analize pe termen mediu si lung a sustenabilitatii sistemului de pensii", se doreste pregatirea unui proiect de lege care sa repare toate inechitatile din…

- Premierul Ludovic Orban s-a declarat vineri ingrijorat de cresterea constanta a monedei euro si devalorizarea leului, afirmand ca Executivul incearca o corelare a politicilor guvernamentale cu cele ale BNR, in asa fel incat astfel de efecte economice negative sa se reduca. „Cu siguranta (il ingrijoreaza…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, marti, ca in opinia sa nu exista ”nicio șansa” ca Romania sa se mentina in acest an in tinta de deficit bugetar de 3% din Produsul Intern Brut, dand ca exemplu intarzieri la rambursarile de TVA și plata pentru lucrarile avizate prin PNDL, potrivit Mediafax.„Incercam…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, intrebat daca a vorbit cu guvernatorul BNR Mugur Isarescu despre posibilitatea inghetarii salariilor, ca discutiile au vizat mentinerea in limite rezonabile a deficitului bugetar. Intrebat de jurnaliști, dupa intalnirea de vineri cu guvernatorul Bancii Naționale,…