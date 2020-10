ORBAN, atac la postul de televiziune preferat de PSD! Premierul Ludovic Orban a transmis, joi, in debutul sedintei de Guvern, felicitari ministrilor pentru organizarea alegerilor si a afirmat ca ”marea bomba mediatica a fost un mare fas”. ”E o obisnuinta ca la postul respectiv de televiziune infractorii sa fie prezentati oameni cinstiti si oamenii cinstiti sa fie prezentati ca hoti”, a declarat Orban. ”Vreau sa va felicit pentru modul in care ati organizat alegerile, sigur, impreuna cu AEP-ul si celelalte institutii. Am inteles ca pana la urma marea bomba mediatica a fost un mare fas, dar e o obisnuinta ca la postul respectiv de televiziune infractorii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a transmis, joi, in debutul sedintei de Guvern, felicitari ministrilor pentru organizarea alegerilor si a afirmat ca ”marea bomba mediatica a fost un mare fas”. ”E o obisnuinta ca la postul respectiv de televiziune infractorii sa fie prezentati oameni cinstiti si oamenii cinstiti…

- Premierul Ludovic Orban a transmis, joi, in debutul sedintei de Guvern, felicitari ministrilor pentru organizarea alegerilor si a afirmat ca ”marea bomba mediatica a fost un mare fas”. ”E o obisnuinta ca la postul respectiv de televiziune infractorii sa fie prezentati oameni cinstiti si oamenii cinstiti…

- "Acolo unde oamenii noștri nu au fost suficient de vigilenți, au mai disparut voturi ale lui Nicușor Dan. Intr-o secție de votare din Sectorul 5, 90 de voturi care erau ale PNL, la final au fost trecute la alt partid. Nu poți sa ai 90 de voturi la Consiliul General și doar 60 de voturi la primar.…

- Dupa ce a lasat sa se inteleaga ca elevii ar putea face scoala online in intervalul 14 septembrie - 1 octombrie, premierul Ludovic Orban vine cu precizari și spune ca elevii vor merge la școala de pe 14 septembrie, pentru ca dreptul la educație trebuie respectat. Exista insa posibilitatea ca in anumite…

- Ludovic Orban i-a lamurit pe cei de la PSD, care au tot intrebat cum se vor desfașura alegerile locale de pe 27 septembrie, in ceea ce privește votul pacienților cu COVID-19 sau aflați in carantina.Premierul a precizat, joi seara, la Realitatea PLUS, ca echipele care vor merge cu urnele mobile…

- Ludovic Orban a declarat marți seara, in Sectorul 6, la lansarea candidaturii lui Ciprian Ciucu pentru primaria de sector, ca viitorul guvern va fi USR-PLUS. Premierul a gafat și a omis sa spuna ca și PNL va face parte din viitoarea alianța care va conduce Romania, dupa alegerile din decembrie.”Vom…

- Potrivit premierului, data alegerilor locale nu este stabilita de Guvern ci de Parlament, prin lege. „In primul rand, data alegerilor (n.r. – locale), data de 27 septembrie, a fost stabilita prin lege de Parlament și a fost stabilita in urma negocierilor, care au fost purtate de lideri politici, in…

- Ludovic Orban a transmis, joi, in ședința de Guvern, un semnal de alarma pentru miniștrii și le cere acestora sa-și mobilizeze ministerele aflate in subordine, astfel incat instituțiile de control sa mearga pe teren și sa se asigure ca normele de protecție sanitara impotriva COVID-19 sunt aplicate,…