Premierul Ludovic Orban a declarat joi ca seful Grupului de Comunicare Strategica, Andi Manciu, "nu are obligatia legala" de a avea diploma de licenta, iar faptul ca nu si-a dat licenta nu inseamna ca nu poate sa exercite atributiile de consilier pe comunicare.



"A recunoscut lucrul asta inca de la angajare (ca nu are diploma de licenta - n.r.). Nu are obligatia legala de a avea licenta. Nimeni nu a zis ca Andi Manciu are licenta luata. Bineinteles ca am stiut ca nu are licenta luata. Lucrez cu Andi Manciu de foarte mult timp (...). Este un om care este un specialist bun in comunicare,…