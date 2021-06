Stiri pe aceeasi tema

- Aflat sambata la Botoșani la intalnirea cu liberalii, președintele PNL, Ludovic Orban, a lansat un atac dur la adresa lui Rares Bogdan, Ralucai Turcan si Robert Sighiartau. Orban a spus ca a fost „parasit” de cei trei care faceau parte din echipa de negociere pentru alcatuirea coalitiei, relateaza News.ro…

- Premierul Florin Cițu a anunțat ca aceasta guvernare a facut progrese importante in a elimina din tot ceea ce a fost stricat sau a fost introdus gresit in sistemul juridic in ultimii ani de zile, informeaza News.ro . Florin Cițu a precizat ca cei de la Comisia Europeana sustin eliminarea MCV, cat mai…

- Ludovic Orban a declarat ca orice vrea sa candideze la sefia PNL o poate face si, in cazul in care va avea un contracandidat la functia de presedinte al formatiunii, il asigura pe acesta ca va desfasura o campanie corecta, pozitiva si care sa fie spre binele partidului. „Oricine vrea sa candideze, poate…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, intra cu toata forța in cei de la USR-PLUS și trage cu tunul in Vlad Voiculescu. Orban considera ca imaginea Guvernului a fost facuta ”zdrențe” din cauza lui Voiculescu, iar cei de la USR-PLUS au acum ”mofturi”, ne-au precizat surse participante la ședința BEX PNL.…