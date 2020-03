Stiri pe aceeasi tema

- Liderul Pro Romania Victor Ponta a anuntat, luni, in urma discutiei premierului interimar, Ludovic Orban, cu reprezentantii partidelor, ca s-a agreat, de principiu, data de 28 iunie, pentru organizarea scrutinului pentru alegerea primarilor, dar ca totul depinde de evolutia crizei coronavirusului. Exista…

- "Am avut o discutie foarte utila, intr-un moment deosebt de important. Am discutat doar despre data pe care Guvernul vrea sa o propuna. Am agreat - avand in vedere situatia prin care trece tara – data de 28 iunie. Va fi probabil propunerea Guvernului in aceasta perioada. S-a discutat despre masurile…

- Premierul interimar, Ludovic Orban, are marti, la Palatul Victoria, consultari cu liderii partidelor parlamentare pe tema stabilirii datei alegerilor locale. Discutiile vor avea loc urmare a unei invitatii pe care seful Executivului a transmis-o vineri catre Marcel Ciolacu, Dan Barna,…

- Premierul interimar, Ludovic Orban, a transmis, vineri, o invitatie catre liderii partidelor parlamentare la consultari in vederea elaborarii hotararii de guvern privind stabilirea datei alegerilor locale din 2020 si a masurilor tehnice necesare bunei organizari si desfasurari a acestora. …

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat ca una dintre variantele discutate cu premierul desemnat Ludovic Orban pentru alegerile locale este aceea ca Alianta USR PLUS si PNL sa se prezinte cu candidati unici acolo unde situatia o impune. "Am mai discutat putin si despre alegerile locale si despre scenariile…

- Seful Executivului a declarat, luni, ca liberalii vor face toate demersurile necesare pentru a ajunge la alegeri anticipate."Vom continua discutiile cu formatiunile politice parlamentare pentru a ajunge la o intelegere de sustinere a anticipatelor. (...) Vom intreprinde toate demersurile necesare pentru…

- Vicepremierul Raluca Turcan a declarat ca Guvernul va reglementa organizarea alegerile anticipate, astfel incat aceste alegeri si cele locale sa aiba loc pana in 28 iunie, la diferenta de o zi sau maximum o saptamana. "Alegerile anticipate nu sunt reglementate in detaliu. Va fi nevoie de reglementarea…

- Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, la RFI, ca sustine organizarea alegerilor parlamentare anticipate inainte de cele locale de anul viitor. Declaratiile vin in contextul in care premierul Ludovic Orban a declarat cu o zi in urma ca PNL cauta parteneri politici, care sa sustina organizarea unui…