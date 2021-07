Campioana olimpica in 1984: Astazi e ziua de nastere a Maricicai Puica

In acest an, Maricica Puica a primit cea mai inalta distinctie oferita de Comitetul Olimpic si Sportiv Roman Colanul de Aur. Fosta mare atleta Maricica Puic a ini serbeaza astazi ziua de nastere, campioana olimpica din 1984, de la Los Angeles, in proba de 3.000… [citeste mai departe]