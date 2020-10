Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a declarat miercuri, referindu-se la desemnarea lui Florin Iordache la sefia Consilului Legislativ, ca aceasta arata o data in plus ca majoritatea PSD din acest parlament trebuie sa plece acasa. El a sustinut ca singurii parlamentari care au votat cu candidatul sustinut de PNL…

- Liderul USR Dan Barna neaga ca partidul pe care il conduce l-ar fi votat pe Florin Iordache pentru a ajunge la șefia Consiliului Legislativ. Senatorii și deputații l-au numit, marți, in ședința de plen comun, pe Florin Iordache la șefia Consiliului Legislativ. Deputatul PSD a primit 185 de voturi in…

- Premierul Ludovic Orban a criticat votarea in Parlament a lui Florin Iordache in functia de presedinte al Consiliului Legislativ, afirmand ca fostul ministrul PSD al Justiției a fost votat de USR. In replica, președintele USR Dan Barna a respins categoric orice blat: "Este absurd"."Dupa cum arata rezultatele,…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, îi acuza pe parlamentarii USR ca ar fi votat pentru alegerea lui Florin Iordache la conducerea Consiliului Legislativ, spunând ca parlamentarii PNL sunt singurii care au votat pentru Augustin Zegrean. "Dupa cum arata rezultatele, nu exista alta posibilitate",…

- Premierul Ludovic Orban a reiterat miercuri ca alegerile din 6 decembrie sunt vitale. El a facut trimitere la episodul de ieri din Parlament, care a decis ca Florin Iordache sa conduca Consiliul Legislativ.„Ceea ce s-a intamplat, ieri, in Parlament arata o data in plus ca acest Parlament,…

- Deputatul USR Catalin Drula spune ca acuzațiile ca formațiunea sa ar fi votat pentru numirea lui Florin Iordache la șefia Coniliului Legislativ sunt ”ridicole” și susține ca nu toți parlamentarii PNL și-au votat propriul candidat - Augustin Zegrean.”Cel puțin 20 de peneliști…

- Au fost 185 de voturi „pentru" si 42 de voturi „impotriva" la Florin Iordache. Ionut Duli Mazalu, propus de USR a avut doua voturi „pentru" si 226 de voturi contra, iar Augustin Zegrean, propus de PNL a avut 41 de voturi „pentru" si 187 de voturi „contra". Pentru functia de presedinte Sectia de evidenta…

- "Am citit si eu si am primit indicii ca se poate interveni in sensul fraudarii alegerilor. (...) Din cate aud si cred ca aud destul de bine, PNL si USR au incercat sa isi invete membrii din sectiile de votare sa anuleze voturile mele spre exemplu si ale celorlalti candidati din partea noastra. Am…