Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, critica declaratiile premierului Viorica Dancila, subliniind ca aceasta face o demonstratie de ''sfidare si tupeu'' si ca ar fi trebuit sa le demita pe Carmen Dan din functia de ministru de Interne si pe Speranta Cliseru din cea de prefect al Capitalei.…

- Iata declarațiile lui Ludovic Orban, potrivit unui comunicat remis de PNL: „Declarațiile halucinante ale liderilor PSD din ultimele zile arata disperarea lor in incercarea de mușamalizare a responsabililor care la ordinele lor au intervenit in forța impotriva manifestanților pașnici de la…

- "In jurul pranzului am ajuns la minister si am primit informari pe tot parcursul zilei. Nu am discutat cu doamna prefect (prefectul Capitalei, Speranta Cliseru, n.r.) in ziua de 10 august. Am primit informatia pe fluxul informational dupa ce s-a semnat ordinul de restabilire a ordinii publice”, a…

- Ludovic Orban a anuntat luni ca PNL va depune o plangere penala la Parchetul General impotriva ministrului de Interne, Carmen Dan, a prefectului Capitalei, Speranta Cliseru, si a altor actori politici si guvernamentali care au fost implicati in lantul decizional care a dus la reprimarea brutala a manifestatiilor…

- PNL va depune o plangere penala la Parchetul General impotriva ministrului de Interne, Carmen Dan, a prefectului Capitalei, Speranta Cliseru, si a altor actori politici si guvernamentali care au fost implicati in "lantul decizional care a dus la reprimarea brutala a manifestatiilor" din Piata Victoriei,…

- PNL va depune o plangere penala la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie (PICCJ) pe numele ministrului de Interne, Carmen Dan, al prefectului Capitalei, Speranta Cliseru, dar si pe numele altor "actori politici sau guvernamentali" care sunt responsabili de interventia in forta a…

- Viorica Dancila a ajuns luni, putin dupa ora 11, la Palatul Victoria si nu a facut declaratii. Dupa pranz, la Palatul Victoria a ajuns si ministrul de Interne, Carmen Dan. De asemenea, au fost convocati vicepremierul Paul Stanescu, cel care i-a tinut locul premierului Dancila cat aceasta a fost in…

- "Ii acuz pe Liviu Dragnea si camarila sa de transformarea institutiilor statului in instrumente de represiune folosite impotriva manifestantilor pasnici. Jandarmeria si instigatori infiltrati printre manifestanti, unii dintre ei membri ai galeriilor de fotbal, au avut un plan de provocare si compromitere…