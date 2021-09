Stiri pe aceeasi tema

- Ludovic Orban susține ca modul in care s-a desfașurat Congresul PNL reprezinta un pericol pentru democrația romaneasca. „Sambata si duminica am asistat la cele mai grave incalcari ale normelor democratice care au fost savarsite in ultimii 31 de ani. Dupa o campanie in care racolarea in ‘echipa castigatoare’…

- Ludovic Orban a acuzat ca votul la congres a fost controlat și a spus ca in ultimii 30 de ani s-a confirmat implicarea serviciilor in anumite domenii.„Exista intervenții ale serviciilor in zone in care serviciile nu ar trebui sa fie prezente. In mass-media, de exemplu, in justiție, in administrație,…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, susține ca a discutat cu mulți romani in aceste zile și le-a cerut scuze pentru ca i-a convins sa voteze cu președintele Klaus Iohannis, la ultimele alegeri prezidențiale. ”Avand in vedere ca am un mare merit in realegerea lui Klaus Iohannis, nu ar fi normal…

- Fostul lider al PNL, Ludovic Orban, susține ca ”echipa caștigatoare” a dat o ”lovitura de partid” in cadrul Congresului PNL. Orban arata ca s-a incalcat cel mai important drept intr-o democrație și anume dreptul de a alege. ”Dupa o campanie in care racolarea in ”echipa caștigatoare” s-a facut…

- Premierul Florin Citu, confruntat la inceputul prezentarii motiunii cu care candideaza la presedintia PNL, cu scandari ”Demisia!” si cu huiduieli, s-a adresat contestatarilor sai spunandu-le: ”Stiti ca asta inseamna sa va dati jos propriul Guvern, pe model Dragnea”. El a respins si interventia contracandidatului…

- Criza politica a atins un nivel maxim in cursul zilei de marți, cand președinții Parlamentului au decis sa transmita informarea cu privire la depunerea moțiunii de cenzura catre Guvern. Conducerea Parlamentului nu a reușit sa se intruneasca nici la a patra incercare de convocare, ședința fiind boicotata…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a afirmat sambata, la Deva, ca se confrunta cu cea mai urata campanie din viața sa politica. „Eu va spun sincer ca am trait din momentul anuntarii candidaturii cea mai urata perioada din viata mea in PNL si este practic cea mai urata campanie cu care m-am confruntat eu in…