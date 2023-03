Stiri pe aceeasi tema

- Ludovic Orban, presedintele Forta Dreptei, a castigat procesul impotriva Guvernului Ciuca si a obtinut in instanta obligarea Executivului la organizarea alegerilor locale partiale. Forta Dreptei arata ca, potrivit informarii Autoritatii Electorale Permanente, inaintata Guvernului in luna octombrie 2022,…

