- Zilele Jimboliene, la o noua ediție. Trei zile de spectacole și evenimente culturale. Consiliul Local, Primaria și Casa de Cultura a Orașului Jimbolia organizeaza, in perioada 28-30 iulie 2023, cea de-a XXIV-a editie a Zilelor Jimboliene, eveniment de referinta pentru...

- PREMII… Olimpicii orasului Negresti au fost premiati, in cadrul unui concert simfonic. Acestia au fost rasplatiti de primarie si Consiliul Local cu diplome si bani. Cel mai mare premiu, in valoare de 2000 lei, a revenit elevei Parau Bianca Elena. Aceasta a participat atat la Olimpiada Nationala de Chimie,…

- Comuna Vulcana Pandele este in sarbatoare, 13-20 iulie 2023, Caminul Cultural „Izvor de Apa Vie „in colaborare cu Asociația Tradiției Pandeleana, Casa Atelier Gravor Gabriel Popescu și cu susținerea Primariei și Consiliului Local Vulcana Pandele au pregatit timp de șapte zile, activitați dedicate Zilei…

- Primaria și Consiliul Local al orașului Chișineu Criș organizeaza in weekendul 22-23 iulie „Zilele Orașului Chișineu Criș”, sarbatoare care se va desfașura in incinta stadionului... The post Zilele Orașului Chișineu Criș – Cine va canta in cele doua zile de sarbatoare appeared first on Special Arad…

- Consilierii liberali din Sighișoara au ieșit zilele trecute cu un comunicat de presa care a pus in cu totul alta lumina situația privind suspendarea ediției din 2023 a celebrului festival medieval. Noutatea absoluta este ca in fapt decizia de renunțare la festival este exclusiva și unilaterala a primarului…

- De 1 iunie 2023, cu ocazia Zilei Copilului, Primaria și Consiliul Local al Municipiului Campia Turzii va invita in „Lumea minunata a copilariei”. „????????De 1 iunie, va așteptam in „Lumea minunata a copilariei” ????Primaria și Consiliul Local al Municipiului Campia Turzii va invita joi, 1 iunie 2023,…

- ZIUA GHIMPAȚENILOR DE PRETUTINDENI, 451 de ani de la prima atestare documentara a localitații, la Ghimpati, a fost mare sarbatoare, tradiția, cultura și istoria au fost la loc de cinste. Și anul acesta Primaria și Consiliul Local orasului Racari, Parohia Ghimpati si Asociatia Ghimpati 2008 au pregatit…

- Primaria si Consiliul Local al comunei Mihai Eminescu organizeaza in zilele de 27 si 28 mai 2023 cea de-a XIV – a editie a Festivalului Floare Albastra. Evenimentul se organizeaza de 13 ani, in fiecare luna mai a anului, devenind astfel o traditie pentru comuna Mihai Eminescu.