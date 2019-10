Stiri pe aceeasi tema

- Agentii responsabili pentru protectia faunei din nordul statului australian New South Wales sunt extrem de ingrijorati pentru aceasta "populatie exceptionala" de koala care traieste in zona devastata de flacari. Pompierii se lupta sa controleze acest incendiu, declansat sambata de un fulger,…

- Autoritațile din Hong Kong au anunțat miercuri retragerea proiectului legislativ privind extradarile, care a generat nemulțumiri masive in randul locuitorilor, manifestate prin intermediul a cinci luni consecutive de proteste, relateaza site-ul agenției The Associated Press, potrivit Mediafax.Secretarul…

- Autoritatile au comunicat ca in urma analizei probelor de sange ale soferitei, care la volanul unui Porsche Cayenne a trecut a trecut la culoarea rosie a semaforului cu 130 km pe ora si s-a lovit intr-un troleibuz, s-a constatat ca aceasta se afla in stare de ebrietate. Anuntul a fost facut in cadrul…

- Peste 160 de pompieri se luptau duminica sa stinga un incendiu major, izbucnit la aproximativ 60 de kilometri de Atena, din cauza vanturilor puternice, transmite AFP, citata de Agerpres. Potrivit pompierilor, incendiul a fost raportat cu o zi inainte in muntii din apropierea statiunii Loutraki, aflata…

- Situatie alarmanta in California din cauza incendiilor de vegetatie. Vantul raspandeste flacarile cu o viteza incredibila. Valvataia a ajuns sa ameninte un cartier din orasul Murrieta.

- Pompierii au progresat in lupta impotriva flacarilor, fara ca incendiul sa fie inca in totalitate sub control, relateaza AFP. Autoritatile spaniole si-au exprimat ingrijorarea in legatura cu o "drama ecologica" care s-ar putea produce in doua rezervatii protejate ale insulei ca urmare a incendiului…

- Autoritatile americane au deschis luni o ancheta cu privire la cauzele unui incendiu care a cuprins o cresa privata din Erie, Pennsylvania, provocand moartea a cinci copii, transmite AFP.Copiii, cu varste intre 8 luni si 7 ani, dormeau la etajul doi al cresei in momentul izbucnirii incendiului,…

- Relatarile din media oficiale chineze despre un diplomat american care s-a intalnit cu liderii studentilor din miscarea pro-democratie din Hong Kong "au evoluat de la iresponsabile la periculoase" si trebuie sa inceteze, a declarat vineri purtatoarea de cuvant a Departamentului de Stat, Morgan Ortagus,…