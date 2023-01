Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, 24 decembrie, in jurul orei 21:00, Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Someș” al județului Satu Mare a fost alertat sa intervina pentru a stinge un incendiu izbucnit la o anexa gospodareasca utilizata ca afumatorie in localitatea Șandra. Au fost trimise doua autospeciale de stingere cu apa…

- Astazi, 19.12.2022, la ora 11: 37, Inspectoratul pentru Situații de Urgența “Someș”, al județului Satu Mare a fost solicitat sa intervina pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o hala a unui service auto situat pe strada Aurel Vlaicu, localitatea Satu Mare. La fața locului s-au deplasat 14 pompieri…

- Astazi, la ora 06:15, Inspectoratul pentru Situații de Urgența “Someș ” al județului Satu Mare, a fost alertat sa intervina la stingerea unui incendiu izbucnit la o crescatorie de gaini in localitatea Unimat, județul Satu Mare. La locul intervenției s-au deplastat 12 cadre militare cu 3 autospeciale…

- Accident mortal, astazi, in localitatea Dorolț din județul Satu Mare. Un barbat in varsta de aproximativ 70 de ani a fost spulberat de un microbuz pe trecerea de pietoni. Traficul in zona a fost blocat. ,,Astazi, la ora 10:17 Inspectoratul pentru Situații de Urgența “Someș” al județului Satu Mare, a…

- Peste 100 de voluntari din cadrul programului "Salvator din Pasiune" au ramas alaturi de echipajele SMURD din judetul Satu Mare, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Somes" Satu Mare, luni, printr-un comunicat de presa. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Astazi, la ora 17:10, prin apel la numarul unic pentru apeluri de urgenta 112, Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Someș ” al județului Satu Mare a fost alertat sa intervina la un accident rutier produs intre doua autoturisme, pe DN1C, in dreptul localitații Apa. Din primele informații, cinci…

- Un incendiu devastator a izbucnit la miezul noptii, la o casa in localitatea Micula. O casa a ars in totalitate. Inspectoratul pentru Situații de Urgența “Someș” al județului Satu Mare a fost alertat la ora 23.23 sa intervina la incendiul izbucnit. La fața locului s-au deplasat in prima faza 9 subofițeri…