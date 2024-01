Stiri pe aceeasi tema

- Exista un oraș din Romania in care locuitorii platesc apa de ploaie. Localnicii de aici sunt revoltați, iar autoritațile nu au gasit nicio soluție in acest sens. Iata cați bani dau lunar pentru apa de ploaie!

- Locuitorii unui oraș din Ingham, Australia, au fost atat de speriați de o „tornada de lilieci" care s-a abatut asupra lor, incat nu au vrut sa-și duca copiii la școala, iar ambulanța aeriana a spitalului local a fost reținuta la sol.

- Raportul de 112 pagini se bazeaza pe rezultatele unui sondaj realizat in perioada ianuarie-aprilie 2023 in orase din tari ale Asociatiei Europene a Liberului Schimb (AELS), Regatul Unit, Balcanii de Vest si Turcia. Acesta a constatat ca aproximativ 9 din 10 oameni sunt multumiti sa locuiasca in orasul…

- Comaneștiul s-a transformat sambata intr-un adevarat taram al tradițiilor autentice odata cu desfașurarea Festivalului de Datini și Obiceiuri Stramoșești. In atmosfera specifica sarbatorilor de iarna, orașul a vibrat de entuziasm și energie, adunand iubitorii de tradiții intr-un spectacol plin de bucurie.…

- In mijlocul colinelor din Virginia de Est se ascunde un oraș cu totul aparte, unde telefoanele mobile nu au semnal, Wi-Fi-ul este doar un vis și internetul pare sa fie un concept strain. Acest oraș neobișnuit poarta numele de Green Bank și a devenit cunoscut pentru faptul ca ofera cetațenilor sai nu…

- Intr-un oraș din Statele Unite ale Americii locuitorii nu pot folosi telefoanele mobile și nici wi-fi-ul. Aceștia nu pot lua legatura cu persoanele din exterior deoarece nu au niciun acces din cauza zonei in care traiesc. In Green Bank din Virginia, este gazduit Observatorul de Radioastronomie, loc…

- Autoritațile de protecție civila au declarat ca, chiar daca nu se va produce o erupție in peninsula Reykjanes, este posibil sa treaca luni de zile pana cand locuitorii evacuați din zona de pericol se vor putea intoarce in siguranța acasa, scrie The Guardian.Orașul pescaresc Grindavik a fost evacuat…

- Dupa referendumul pentru interzicerea trotinetelor electrice din cadrul aplicațiilor de ride-sharing, primarul Parisului, Anne Hidalgo, vrea sa organizeze pe 4 februarie o noua consultate a populației pentru a crește tarifele de parcare pentru SUV-uri, relateaza AFP și BBC .Votul din februarie va avea…