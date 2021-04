Stiri pe aceeasi tema

- Rezidentii din Madrid si-au exprimat in numar mare increderea in vaccinul anti-COVID-19 AstraZeneca miercuri, in pofida descoperirii de catre agentiile europeana si britanica cu rol de reglementare a medicamentelor a unei legaturi potentiale intre acest ser si cazuri rare de formare a unor cheaguri…

- Aproape 100.000 de persoane nu s-au prezentat pentru a fi vaccinați cu AstraZeneca sau și-au anulat programarea in platforma, arata coordonatorul campaniei de vaccinare Valeriu Gheorghița. Reticiența vine pe fondul controverselor privind vaccinul produs de compania AstraZeneca și Universitatea din Oxford.…

- Coordonatorul campaniei naționale de vaccinare, medicul Valeriu Gheorghița, spune ca pana in prezent in Romania nu au fost inregistrate cazuri de tromboza care sa fie asociate cu vaccinul. In țara noastra s-au inregistrat pana acum 7 cazuri de tromboze la persoane vaccinate impotriva COVID-19, dintre…

- Un reprezentant al Agentiei Europene pentru Medicamente (EMA) a confirmat existenta unei legaturi intre vaccinul AstraZeneca si cazurile de tromboze observate dupa administrarea acestui ser, intr-un interviu acordat cotidianului italian Il Messaggero, publicat marti, informeaza AFP.„Putem de acum sa…

- Un reprezentant al Agentiei Europene pentru Medicamente (EMA) a confirmat existenta unei legaturi intre vaccinul AstraZeneca si cazurile de tromboze observate dupa administrarea acestui ser, intr-un interviu acordat cotidianului italian Il Messaggero, publicat marti, informeaza AFP.„Putem de acum sa…

- Expertii care investigheaza legaturile prezumtive intre vaccinul anti-COVID-19 AstraZeneca si cheagurile sangvine nu au gasit deocamdata niciun factor de risc specific, precum varsta, genul si istoricul medical, dar isi vor continua analizele, au anuntat miercuri reprezentantii Agentiei Europene pentru…

- Directorul executiv al Agenției Europene pentru Medicamente Emer Cooke a declarat marți, in cadrul unei conferințe de presa, ca experții europeni și internaționali analizeaza in aceste zile posibilele efecte adverse grave ale vaccinului AstraZeneca, urmand ca joi sa fie prezentata o concluzie. Aceasta…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare, medicul Valeriu Gheorghița, a declarat ca cetațenii care s-au vaccinat cu lotul AstraZeneca nu au de ce sa se ingrijoreze. In acest moment, au mai ramas 4.257 de doze de vaccin neutilizate care vor fi pastrate pana la o concluzie finala din partea Agenției Europene…