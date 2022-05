Orașul Gastronomiei și Vinului, ambasada bucătăriei franceze „Un loc excepțional pentru a celebra arta franceza de a trai”: Dijon tocmai și-a inaugurat Orașul Internațional al Gastronomiei și Vinului (CIGV), cu misiunea de a „spune povestea și de a da viața mesei franceze”, așa cum a fost inscrisa pe Lista Patrimoniului Mondial. „Acest oraș este o arta unica de a trai. Face sa […] The post Orașul Gastronomiei și Vinului, ambasada bucatariei franceze first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

