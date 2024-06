Stiri pe aceeasi tema

- ”Drobul de miel, un preparat tradițional pentru masa de Paște, un fel de cozonac din carne, facut din organe de miel și multe verdețuri. Ficatul și ficațeii, creierul, pipota, inima și rinichii, splina, sunt organe cu o valoare nutritiva crescuta. Le consideram o carne de categoria a doua, iar in unele…

- Semințele de in, cu aroma sa blanda, de nuca și consistența crocanta, sunt un ingredient versatil care poate imbunatați gustul și textura aproape oricarei rețete. O porție de semințe de in furnizeaza proteine, fibre și acizi grași omega-3. Consumul poate contribui la scaderea riscului de apariție a…

- Exploram mai jos o serie de alimente recomandate pentru o piele sanatoasa, subliniind legatura intima dintre nutriție și frumusețea dermei.1. Avocado: Un Elixir al HidratariiBogat in grasimi sanatoase, avocado este un aliat de nadejde pentru hidratarea pielii. Vitaminele E și C, prezente in abundența,…

- Ficatul de origine animala este considerat un superaliment datorita bogației sale de nutrienți, insa el este adesea subevaluat și exclus de multe persoane din dieta obișnuita. Descopera care sunt beneficiile consumului de ficat și cat de des este recomandat sa il consumam:Ficatul de origine animala…

- Trasaturile faciale pot fi influențate de ceea ce a mancat mama ta in timpul sarcinii. Dietele bogate in proteine duc la nasuri și maxilare mai mari, susțin oamenii de știința. Trasaturile faciale unice ale fiecarei persoane ar putea fi influențate de ceea ce a mancat mama lor in timpul sarcinii,…

- Terapeuții din intreaga lume avertizeaza ca metabolismul incetinește odata cu trecerea anilor, astfel ca sistemul digestiv face fața mult mai greu digestiei și asimilarii alimentelor. Mai ales cele grele și nu foarte utile – alimentele de conveniența, alimentele grase și picante, fast-food-ul etc.…

- Fumatul – un viciu raspandit, o dependența greu de invins. Dar ce ai zice daca am spune ca exista un desert care te poate ajuta sa renunți la fumat? Da, ai citit bine! Acest preparat simplu și delicios te poate ajuta sa invingi dependența de nicotina, folosind doar 6 ingrediente pe care le gasești deja…

- Perioada in care astenia de primavara iși va face simțita prezența in viețile noastre se apropie cu pași repezi. Știm deja ca simptomele asteniei de primavara sunt clasicele dureri de cap, stare de oboseala cronica, anxietate, toate acestea fiind neplaceri provocate de sedentarismul, alimentația nesanatoasa…