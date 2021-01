Stiri pe aceeasi tema

- Comuna Burla intra in scenariul verde dupa ce rata de infectare cu noul coronavirus a coborit la 0,39 cazuri la mia de locuitori. Hotararea a fost luata de Comitetul Județean pentru Situații de Urgența intrunit astazi in ședința extraordinara. ”Prin Hotararea nr. 5 din 06.01.2021, s-a dispus, in condițiile…

- Comuna Manastirea Humorului reintra in scenariul verde dupa ce rata de infectare cu noul coronavirus a scazut la 0,52 de cazuri la mia de loocuitori. Hotararea a fost luiata de Comitetul Județean pentru Situații de Urgența intrunit astazi in ședința extraordinara online. ”Prin Hotararea nr. 2 din 02.01.2021…

- Comuna Bonsaci intra in scenariul verde dupa ce rata de infectare cu noul coronavirus a scazut la 0,36 de cazuri la mia de locuitori. Hotararea a fost luata astazi de Comitetul Județean pentru Situații de Urgența intrunit in ședința extraordinara online. ”Prin Hotararea nr. 1 din 01.01.2021 s-a dispus,…

- Comuna Ipotești intra in scenariul verde dupa ce rata de infectare cu noul coronavirus a scazut la 1,38 de cazuri la mia de locuitori. Hotararea a fost luata de Comitetul Județean pentru Situații de Urgența intrunit astazi in ședința extraordinara. ”Prin Hotararea C.J.S.U nr. 109 din 28.12.2020, s-a…

- Comuna Fantanele intra in scenariul verde dupa ce rata de infectare cu noul coronavirus a scazut la 1,06 cazuri la mia de locuitori. Hotararea a fost luata de Comitetul Județean pentru Situații de Urgența intr-o ședința extraordinara desfașurata online. ”Prin Hotararea C.J.S.U nr. 106 din 25.12.2020,…

- Comuna Hirtop intra in scenariul verde dupa ce rata de infectare a scazut sub 1,5 cazuri la mia de locuitori ajungand la 0,37 de cazuri. Hotararea a fost luata astazi de Comitetul Județean pentru Situații de Urgența. ”Prin Hotararea C.J.S.U nr. 105 din 24.12.2020, s-a dispus, in condițiile art. 3 din…

- Comuna Hanțaști scapa de restricții dupa ce rata de infectare a scazut. Hotararea a fost luata de Comitetul Județean pentru Situații de Urgența intrunit astazi in ședința extraordinara in system online. ”Prin Hotararea nr. 78/27.11.2020 a C.J.S.U. s-a dispus in condițiile art. 3 din Hotararea C.J.S.U.…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența intrunit astazi in ședința extraordinara a ridicat restricțiile pentru comunele Horodnic de Sus, Rașca, Zamostea, Cacica și Horodnic de Jos. ” Prin Hotararea nr. 77/25.11.2020 a C.J.S.U. s-a dispus, in condițiile art. 3 din Hotararea C.J.S.U. Suceava nr.…