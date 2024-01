Oraşul din România care dă ‘faliment’. Devine din ce în ce mai mic, autorităţile sunt îngrijorate Dupa cum bine se știe, in ultimii ani Romania a avut și inca are mari probleme demografice. Unul din efecte este și diminuarea populației din orașele mici, in unele situații tocmai datorita exodului catre marile orașe, dar și a celor care au decis sa plece din țara. O alta situație ar fi și faptul ca […] The post Orasul din Romania care da ‘faliment’. Devine din ce in ce mai mic, autoritatile sunt ingrijorate appeared first on Playtech Știri . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

