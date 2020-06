Stiri pe aceeasi tema

- Inca patru angajati ai Spitalului Judetean de Urgenta Buzau au fost confirmati cu COVID-19 in ultimele 24 de ore, iar bilantul infectarilor ajunge 12, scrie News.ro. De asemenea, in judetul Buzau se inregistreaza si cel mai mic pacient cu COVID-19, un bebelus de 9 luni.Un numar de 32 de buzoieni au…

- Potrivit reprezentantilor DGASPC Buzau, femeia a fost confirmata pozitiv COVID 19 iar toate celelalte 42 de rezultate prelevate in cadrul centrului de batrani sunt negative. Trei persoane angajate ale centrului, colegi de tura cu femeia de 51 de ani, au fost plasate in izolare la domiciliu. „La…

- Situația epidemiologica de la nivelul județului Valcea, conform datelor Direcției de Sanatate Publica, pana in prezent, insumeaza 248 persoane aflate in carantina instituționalizata; 106 persoane aflate in izolare și monitorizare medicala la domiciliu, acestea neprezentand simptome specifice infecției…

- De asemenea, vor fi testați și pacienții care necesita intervenții stomatologice complexe, cu cel puțin 48 de ore inainte de a fi realizata procedura, prin metoda moleculara RT-PCR, considerata gold standard pentru identificarea virusului SARS CoV2. Acest demers este primul de acest fel inițiat de o…

- Opt cadre medicale din județul Gorj sunt infectate cu noul coronavirus. Pana in momentul de fața, sapte angajați ai Spitalului Județean de Urgența Targu Jiu și o angajata a Spitalului Municipal Motru au fost confirmați cu COVID-19. „Situația epidemiologica, la nivelul județului Gorj, se prezinta astfel:…

- La nivelul județului Vrancea, in data de 26 martie 2020, sunt monitorizate de catre Direcția de Sanatate Publica (DSP) 2469 persoane aflate in auto-izolare la domiciliu, dintre care 356 au intrat sub aceasta masura in ultimele 24 de ore. In carantina instituționalizata se afla 52 persoane. LA NIVEL…

- Conform informațiilor primite de la Direcția de Sanatate Publica Bistrița-Nasaud, in județul nostru sunt la aceasta ora:– 3 persoane confirmate cu Coronavirus– ultimele 2 persoane confirmate pozitiv cu Coronavirus sunt un barbat și o femeie, ambii de 36 de ani. Au calatorit impreuna din sudul Italiei,…