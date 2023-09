Stiri pe aceeasi tema

- Trotinetele electrice de inchiriat reprezinta o soluție rapida de a te strecura prin trafic, dar in același timp reprezinta și un mare pericol pentru șoferi, pietoni sau pentru cei care le utilizeaza.Incepand cu data de 1 septembrie, in Paris, capitala Franței, trotinetele electrice de inchiriat…

- Interzise in capitala Frantei prin referendum, trotinetele electrice de inchiriat in regim de autoservire s-au bucurat joi de ultima lor zi la Paris, incheindu-se astfel o perioada de cinci ani de prezenta controversata a acestor vehicule.

- Trotinetele electrice de inchiriat vor fi de domeniul trecutului pe strazile din Paris. Incepand de vineri, 1 septembrie, nu vor mai exista cele 15.000 de aparate motorizate pe doua roți, care puteau fi inchiriate la minut și la orice ora, scrie Le Figaro . In 2 aprilie 2023, puțin peste 100.000 de…

- Trotinetele electrice de inchiriat vor fi interzise la Paris, incepand de vineri. Orașul va fi prima capitala europeana in care aceste mijloace de transport nu vor mai fi permise. ???????????? FLASH – In 1 week, there will no longer be any electric scooters available for shared use in #Paris. (Le Monde)…

- In ultimii ani, trotinetele electrice au devenit tot mai populare, dar in ciudat acestui fapt, autoritațile considera ca pun oamenii in pericol, așa ca, primaria unui oraș din Romania a decis sa le interzica.

- Primaria din orașul Constanța a retras ​​trotinetele electrice administrate de companiile Bolt și Uber, precizand ca autorizațiile de funcționare n-au mai fost prelungite pentru anul acesta. Autoritațile locale susțin ca trotinetele electrice oferite de cele doua companii au reprezentat o amenințare…

- Trotinetele electrice care se pot inchiria au fost interzise in Constanta, pana la finalul anului. Primaria n-a mai prelungit autorizatiile companiilor care se ocupa de inchirierea lor, pentru ca administratorii au incalcat de prea multe ori regulamentele de functionare. Numarul accidentelor grave cu…

- Un oraș din lume se confrunta, in aceste momente, cu o problema grava. Acesta a devenit cel mai poluat oraș din lume, iar autoritațile incearca sa salveze sanatatea oamenilor. Din acest motiv au fost oprite toate activitațile din aer liber pentru urmatoarele 24 de ore. De asemenea, poluarea ar putea…