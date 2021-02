Orașul care redeschide stadioanele și marile săli de spectacole Marile stadioane și sali de spectacol se vor redeschide la 10% din capacitate incepand de miercuri, 23 februarie, in statul american New York. Decizia este o premiera dupa ce aproape un an acestea au fost inchise, dupa cum arata AFP, citat de Agerpres . Redeschiderea vine insa cu reguli stricte. Oamenii care vor sa asiste la un spectacol sau la un eveniment sportiv vor trebui sa prezinte la intrate un test PCR cu rezultat negativ realizat cu cel puțin 72 de ore in urma, dar și sa se supuna unui control de temperatura. De asemenea, ei trebuie sa poarte maști de protecție și sa respecte distanțarea… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

