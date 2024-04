Stiri pe aceeasi tema

- Asteroidul ne chifteste meserie. Ciclonul Gina matura ruinele Bucurestiului. Tariceanu il salveaza pe Base de la inec. Un vartej electromagnetic scurtcircuiteaza Forumul Realitatii si niste clone digitale tasnesc aievea in crunta realitate. Luna se lichefiaza sub presiunea campurilor magnetice de la…

- Catalin Cirstoiu, candidatul susținut de PSD-PNL, are in conturi peste 1,5 milioane de lei, aproximativ 400.000 de euro și 52.000 de dolari. Medicul are un apartament in București de aproximativ 100 de metri patrați, dar și o casa de locuit in Mogoșoaia, de aproximativ 450 de metri patrați. Familia…

- ”Cert este ca in acest moment partidele au decis posibilitatea de a merge singuri in aceste alegeri pe Bucuresti”, a spus prim-vicepresedintele PNL, Rares Bogdan, la sediul PNL.El a aratat ca ”nimeni nu va sari de 30%, in acest caz, ”Cine isi face cel mai bine campanie, cine are cel mai putin grad…

- Cantarețul Gabriel Gavriș (poreclit 'Gheboasa') este audiat, vineri seara, la sediul DIICOT Dambovița, au declarat surse judiciare pentru ȘTIRIPESURSE.RO. Artistul in varsta de 22 de ani și originar din Targoviște a fost ridicat cu o zi in urma, conform surselor citate, de pe un bulevard din Capitala,…

- Un barbat care fura mașini din București a fost reținut de polițiști, dupa ce s-a aflat schema fabuloasa pe care acesta o folosea. A dat lovitura dupa lovitura, fara ca cineva sa banuiasca ce punea la cale. Metoda prin care un tanar fura mașini din București Hoțul, in varsta de 28 de ani, a reușit sa…

- Soția lui Sorin Anghel, barbatul ucis la petrecerea vedetelor de la Hotelul Belmont din Padina (Dambovița), le-a marturisit polițiștilor cum a avut loc scandalul in urma el a fost injunghiat mortal de membrii clanului Fabian din Capitala.

- Un nou divorț zguduie lumea mondena la inceput de 2024. In prim-plan sunt Daniela Nane (52 de ani) și Adrian Cioroianu (57 de ani), care nu mai formeaza un cuplu. Surprinzatoarea veste a fost data chiar de actrița, printr-o postare pe contul ei de socializare. „Sunt o femeie divorțata! Va mulțumesc…

- Opt persoane suspectate ca ar fi inșelat cu bijuterii false mai multe case de amanet au fost reținute in urma unor percheziții in cinci județe și in Capitala. Mai bine de doi ani, suspecții ar fi dus la case de amanet din: Argeș, Dambovița, Prahova, Caraș-Severin, Constanța bijuterii și monede din metale…