Oraşul american Seattle interzice folosirea paielor din plastic în localurile sale In orasul american Seattle a intrat de duminica in vigoare un nou regulament care interzice celor peste 5.000 de restaurante, cafenele si centre alimentare distribuirea de paie si tacamuri din plastic, o masura care daca va fi incalcata va duce la plata unei amenzi care porneste de la 250 de dolari, relateaza EFE.



Masura face din Seattle primul mare oras american ce interzice astfel de articole din plastic, care merg de la paie si pana la furculite, lingurite sau cutite din plastic. In cazul in care clientul solicita un astfel de articol, localul va trebui sa-i ofere o alternativa.

… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

