Primaria orasului Flamanzi din judetul Botosani a trebuit sa reduca programul de iluminat public, in contextul cresterii exponentiale a pretului facturilor la electricitate. Potrivit Agerpres, primarul Dan Oloeriu a declarat ca a adoptat masura sistarii iluminatului stradal intre orele 23.00 si 4.00 dupa ce facturile la curent au crescut de patru ori. Edilul spune ca in luna decembrie 2021, administratia publica a primit o factura pentru energie electrica de 59.000 de lei, in conditiile in care in luna ianuarie a anului trecut cheltuielile pentru electricitate au fost de 14.000 de lei. Primarul…