- Prima Development Group anunța finalizarea proiectului Boemia Apartments și predarea apartamentelor catre proprietari, informeaza mediafax. Prima Development Group anunța finalizarea proiectului Boemia Apartments, a carui construcție a demarat in 2019 in București, și predarea apartamentelor…

- Femeia care a provocat accidentul din București in urma caruia doua fete și-au pierdut viața a fost lasata in libertate. Șoferița va fi cercetata sub control judiciar. In urma accidentului a fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpa. Șoferul mașinii care a provocat tragedia este o femeie…

- Pandemia a adus schimbari structurale pe segmentele de retail și industrial: retailul de proximitate caștiga teren, in timp ce segmentul logistic este in plina dezvoltare, in contextul creșterii accelerate a vanzarilor online in 2020, conform celei mai recente analize de piața realizate de Bucharest…

- Prima Development Group, cel mai mare dezvoltator imobiliar din Oradea, v-a finaliza, in 2021, 640 de apartamente in București și Oradea, precum și consolidarea extinderii pe piața imobiliara din Capitala cu proiecte noi care vor insuma peste 2.500 de apartamente. Compania este unul dintre cei mai activi…

- Nordis Group, dezvoltator imobiliar specializat in construcția de imobile de lux, deținut de omul de afaceri Emanuel Poștoaca, a finalizat in cinci luni proiectul rezidențial premium Nordis Primaverii Boutique. La parter, cladirea gazduiește celebrul magazin de ceasuri, Rolex. Cladirea este situata…

- Un copil de 13 ani a murit, dupa ce masina in care se afla a fost implicata intr-un accident, marti, in jurul orei 16,10, pe strada Gherghitei din Bucuresti. Update: Brigada Rutiera a anunțat decesul copilului de 13 ani. Știre inițiala “Conducatorul unui autovehicul, o femeie in varsta de 42 ani, care…

- Incepand de vineri seara și pana sambata, la nivelul Capitalei și a localitaților limitrofe, au fost inregistrate cresteri importante ale concentratiilor poluantilor. La statiile B6- Cercul Militar, de trafic, si B2- Titan, concentratiile de PM 10 au fost cele mai ridicate, concentratia medie orara…

- Biroul Electoral Central a decis, marti, renumararea voturilor in sectiile 455, 479 si 526 din Sectorul 3 al Capitalei. Decizia BEC a fost luata la solicitarea Oficiul electoral al Sectorului 3. Luni, Biroul electoral de circumscriptie a municipiului Bucuresti nr. 42 si-a declinat catre Biroul Electoral…