- Ora Pamantului (engleza Earth Hour) este un eveniment internațional, organizat in ultima sambata a lunii martie a fiecarui an, care are ca scop sensibilizarea utilizatorilor de energie electrica fața de problema dioxidului de carbon emis in atmosfera la producerea energiei electrice. Ora Pamantului…

- Iluminatul interior si exterior al Palatului Cotroceni va fi intrerupt, sambata, 27 martie, timp de o ora. Intr-un comunicat, Administratia Prezidentiala precizeaza ca astfel se alaturi miscarii globale „Ora Pamantului – Earth Hour 2021”. Potrivit Administratiei Prezidentiale, „ Ora Pamantului este…

- Sambata este marcata Ora Pamantului (Earth Hour), o miscare globala ce are ca scop constientizarea publicului in ceea ce priveste mediul si criza climatica. In fiecare an, in aceasta zi, milioane de oameni din intreaga lume sting luminile in intervalul 20.30 - 21.30 pentru a-si arata sprijinul pentru…

- Monumentele si spatiile publice din Noua Zeelanda vor fi primele din lume in care sistemele de iluminat vor fi oprite timp de 60 de minute, sambata, cu ocazia Orei Pamantului, informeaza DPA, potrivit AGERPRES. Organizatorii acestui eveniment global incurajeaza tarile din lumea intreaga sa…

- N. D. Primaria Municipiului Ploiesti, prin Regia Autonoma de Servicii Publice, susține, și in acest an, campania “Earth Hour (Ora Pamantului)”, eveniment global prin care sunt inițiate acțiuni de conștientizare asupra consumului de resurse energetice neregenerabile. Astfel, pentru a marca acest eveniment,…

- Sambata, 27 martie, la ora 20:30, Earth Hour (Ora Pamantului), cea mai mare mișcare voluntara de mediu din istorie, va reuni inca o data oamenii din intreaga lume care-și vor arata angajamentul fața de planeta. Dupa un an in care nevoia de natura a fost resimțita mai mult ca niciodata, Earth Hour 2021 aduce…

- Primaria municipiului Ploiesti, prin Regia Autonoma de Servicii Publice, susține, și in acest an, campania “Earth Hour (Ora Pamantului)”, eveniment global prin care sunt inițiate acțiuni eco-civice de conștientizare asupra consumului de resurse energetice neregenerabile.

