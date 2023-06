Stiri pe aceeasi tema

- Inscrierile la Evaluare Naționala 2023 pentru elevii de clasa a VIII-a au inceput marți, 6 iunie, și se vor incheia vineri, 9 iunie, potrivit calendarului emis de Ministerul Educației.Absolvenții vor susține examenul de Evaluare Naționala 2023 la doua materii - matematica și romana. Elevii aparținand…

- Elevii de clasa a IV-a vor sustine, joi, proba la Limba materna din cadrul Evaluarii Nationale, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei, scrie Agerpres.Pe 16 mai, elevii de clasa a IV-a au avut programata proba la Limba romana, iar o zi mai tarziu au sustinut proba la Matematica.…

- Evaluarile nationale pentru elevii claselor a II-a, a IV-a si a VI-a incep marti, iar primii care vor sustine probele sunt elevii care termina clasa a II-a. Cei aflati la finalul clasei a IV-a vor sustine probele incepand cu 16 mai, iar cei din clasele a VI-a din 24 mai. Rezultatele nu vor fi trecute…

- Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) Brașov a publicat luni, broșura de admitere la liceu pentru anul scolar 2023-2024. Inspectoratele școlare din țara au inceput sa publice broșurile de admitere in liceu 2023-2024 ce conțin numarul de locuri la liceele din județ in acest an școlar. Peste 177.000 de…

- Miercuri, 19 aprilie, incepe ultimul modul din anul 2022-2023, modulul 5, iar in perioada 9-25 mai vor avea loc Evaluarile Nationale de la clasele a II-a, a IV-a si a VI-a. Evaluarea Nationala de la clasa a II-a Limba romana scris — marti, 9 mai 2023 Limba materna scris — marti, 9 mai 2023 Limba romana citit…

- Limba și literatura romana - note mai mari sau egale cu 5: 75,3% (70,53% in 2022)Distribuția notelor pe tranșe (exprimata in procente) este urmatoarea la simularea de la Evaluarea Naționala 2023, la Limba romana:1 - 4,99: 24,7%5 - 5,99: 14%6 - 6,99: 15,2%7 - 7,99: 17,2%8 - 8,99: 17,3%9 - 9,99: 11,4%251…

- Elevii de clasa a VIII-a afla miercuri, 29 martie, rezultatele simularii la Evaluarea Naționala. Probele au avut scopul sa-i ajute pe elevi sa se familiarizeze cu structura examenului pe care il vor susține la finalul anului școlar. Cuprins: Probele de la simularea Evaluarii Naționale 2023 Cați elevi…

- Simularea examenului de bacalaureat 2023 continua marți, 28 martie, cu proba obligatorie a profilului: matematica sau istorie. Viitorii absolvenți de liceu pot, in timpul simularii, sa se familiarizeze cu subiectele și cu structura examenelor pe care le vor susține in iunie. Cuprins: Structura examenului…