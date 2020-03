„Opusul panicii”. ONG-urile din România ne invită să-i ajutăm pe cei vulnerabili în vreme de coronavirus Fond de urgența pentru spitale, ajutoare de alimente, consiliere pentru copii, medici și batrani, așa arata cateva dintre acțiunile organizațiilor neguvernamentale din toata țara.Ingrijorari, incertitudini și izolare. Sistemul medical și grupurile vulnerabile au nevoie de sprijin mai mult ca oricand in aceasta perioada de epidemie. Libertatea trece in revista cateva dintre acțiunile ONG-urilor. Faptele bune, in toata țara, cresc de la ora al ora.Salvați Copiii Romania: focus pe copiii din Romania care au parinți in zonele roșii din Italia și SpaniaONG-ul Salvați copiii va continua activitatile… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

