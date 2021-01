Stiri pe aceeasi tema

- Dezastruos inceput de an pentru Razvan Marin. Cagliari a inlanțuit a patra infrangere și a dus la cinci seria neagra, odata cu eliminarea din Coppa Italia de joi seara, 1-3 la Bergamo. Mijlocașul roman n-a fost menajat nici cu Atalanta de antrenorul Di Francesco, a bifat toate minutele. Mereu integralist…

- Vlad Chiricheș (31 de ani) și Razvan Marin (24), internaționalii romani de la Sassuolo și Cagliari au luat 4,5 in Gazzetta dello Sport, dupa evoluțiile lor slabe. Ștefan Radu (34), Lazio, „a avut doua fețe”, iar debutul lui Valentin Mihaila (20) a fost apreciat. 2021 n-a inceput bine pentru romanii…

- Razvan Marin (24 de ani) are note bune in presa italiana, dupa primul gol in Serie A, in Verona - Cagliari (1-1), 7 in Corriere dello Sport și 6,5 in Gazzetta. Cagliari a scos remiza la Verona (1-1) și datorita primului gol marcat in Serie A de Razvan Marin. Internaționalul roman a fost laudat pentru…

- Mijlocasul roman Razvan Marin a marcat primul sau gol in Serie A, duminica, in meciul pe care Cagliari l-a terminat la egalitate, 1-1, in deplasare, cu Hellas Verona, in etapa a 10-a a campionatului de fotbal al Italiei. Mattia Zaccagni (21) a deschis scorul pentru gazde, iar Marin a egalat…

- Cagliari a pierdut in deplasare, 2-3 pe terenul celor de la Bologna, iar Razvan Marin a jucat 86 de minute pentru oaspeți. Una calda, alta rece pentru Razvan Marin in Serie A. Laudat dupa cel mai bun meci facut la Cagliari contra lui Crotone, mijlocașul roman a prins unul mai slab sambata seara, sarzii…

- Razvan Marin (24 de ani) a facut cel mai bun meci in Sardinia in Cagliari - Crotone (4-2), primind nota 7. „A dirijat jocul, a alergat, a construit, oferind pase filtrante frumoase. Se face simțit”, scrie Gazzetta dello Sport. Razvan Marin incepe sa se adapteze in Serie A. Este prima oara de la transferul…

- Eusebio Di Francesco, antrenorul lui Cagliari, vorbește despre Razvan Marin in Gazzetta dello Sport: „Trebuie sa lumineze jocul nostru”. Razvan Marin pare ca s-a integrat deja la Cagliari. Gazzetta dello Sport i-a dedicat astazi un material mijlocașului in varsta de 24 de ani, cumparat de clubul sard…

- Doar doi internaționali romani, Razvan Marin și Vlad Chiricheș, au fost titulari și au jucat tot meciul in ultima etapa din Serie A. Au avut insa prestații contrastante: Razvan Marin s-a remarcat la Cagliari (3-2 cu Torino), in timp ce Vlad Chiricheș (foto, in chiloți, in vestiar) a lasat de dorit…