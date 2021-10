Optica Familiei - împreună facem lumea mai bună! In lumea frumoasa pe care ne-o construim și ne-o aparam cu grija, sunt și oameni care, acum, in acest moment, iși pierd definitiv vederea, sunt copii carora le este rapita, pentru totdeauna, bucuria de a vedea. Ei fac parte din societatea noastra, sunt prietenii, familia, colegii noștri, iar noi le admiram creativitatea, puterea și ambiția cu care abordeaza provocarile din viața lor de zi cu zi. Citeste articolul mai departe pe unimedia.md…

Sursa articol si foto: unimedia.md

Stiri pe aceeasi tema

- Doctorul Adrian Streinu Cercel a declarat, duminica, intr-o conferinta de presa in cadrul Maratonului vaccinarii de la Bucuresti, ca medicii se asteapta ca numarul oamenilor infectati cu noul coronavirus sa creasca. ”Din pacate, la rata de transmitere pe care o cunoastem, in momentul de fata, noi ne…

- Spitalului Municipal de Urgența ”Elena Beldiman” din Barlad este copleșit de numarul mare de pacienți care se prezinta la Unitatea de Primiri Urgențe. Conducerea unitații medicale face apel la medicii de familie din zona pentru a prelua persoanele care nu sunt in stare grava pentru a le efectua testarea…

- Președintele grupului de firme ”Elsaco”, care controleaza FC Botoșani, a facut astazi un bilanț dupa opt etape disputate in Liga 1. Dincolo de rezultate, despre care recunoaște ca nimeni din conducerea clubului nu se aștepta sa fie la un asemenea nivel, Valeriu Iftime este in continuare preocupat de…

- Vicepremierul Hunor Kelemen a spus, la interviurile Digi24.ro, ca politicienii fac frecvent apel la „reforma” fara sa și spuna la ce se refera și fara sa clarifice ce ar însemna - „La reforme se poate apela populist și demagogic”, a spus liderul UDMR.Citește întreaga…

- Vicepremierul Kelemen Hunor a spus, la interviurile Digi24.ro, ca politicienii fac frecvent apel la „reforma” fara sa și spuna la ce se refera și fara sa clarifice ce ar insemna - „La reforme se poate apela populist și demagogic”, a spus liderul UDMR.

- „Mi se pare ca facem din țanțar armasar. E vorba, totuși, de imaginea PNL cand se vorbește de premierul Romaniei. (...) Mi se pare ușor neserios, de exemplu, sa dai in fiecare saptamana pe surse, in urma ședințelor tale, ca ieși de la guvernare, ca nu mai susții guvernarea, ca ești nemulțuit de premier,…

- „Mi se pare ca facem din țanțar armasar. E vorba, totuși, de imaginea PNL cand se vorbește de premierul Romaniei. (...) Mi se pare ușor neserios, de exemplu, sa dai in fiecare saptamana pe surse, in urma ședințelor tale, ca ieși de la guvernare, ca nu mai susții guvernarea, ca ești nemulțuit de premier,…

- Locul in care Simona Halep a fost surprinsa de 4 ori deja. Dubla caștigatoare de Grand Slam are o pasiune mai puțin cunoscuta. Daca se știa ca Halep iubește mașinile, ceasurile și pantofii sport, dramaturga și regizoarea Lia Bugnar a dezvaluit o alta placere a jucatoarei din Constanța. Locul in care…