Opt persoane, între care şase turişti francezi, ucise de indivizi înarmaţi într-o excursie în Niger "Suntem pe cale sa cercetam situatia, vom oferi mai multe informatii ulterior", a spus guvernatorul, care nu a dat detalii despre circumstantele atacului si nici despre identitatea atacatorilor. "Atacul a avut loc la ora locala 11:30 (10:30 GMT) la 6 km est de localitatea Koure", care se afla la o ora de drum cu masina de capitala Niamey pe drumul national nr.1, a explicat o sursa apropiata serviciilor de mediu. "Cele mai multe victime au fost ucise cu gloante, iar (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

