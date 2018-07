Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 200 de persoane au protestat luni in Piata Unirii din Cluj-Napoca impotriva PSD si a guvernului. Manifestantii au scandat "Fara penali", "Jos Dragnea, jos", "Justitie, nu coruptie", "Nu mai dati afara tinerii din tara", "PSD, ciuma rosie" si au purtat pancarte cu cateva mesaje…

- Cel putin 86 de persoane au fost ucise intr-un presupus atac al crescatorilor impotriva unor fermieri in centrul Nigeriei, o regiune afectata de violente intercomunitare, a declarat duminica politia locala, relateaza AFP.

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a pronunțat o prima decizie in dosarul DGASPC Teleorman, in care Liviu Dragnea a fost judecat pentru instigare la abuz in serviciu si instigare la fals intelectual in calitate de presedinte al Consiliului Judetean Teleorman, in legatura cu angajarea la DGASPC Teleorman…

- Istoria pedepsei cu moartea in Romania incepe sa se scrie inca din Evul Mediu. Adevarati despoti, domnitorii romani aveau o placere iesita din comun de a-i pune la respect pe raufacatori si de a crea o stare de stabilitate in principate, prin efectuarea de executii.

- Aproximativ 800 de politisti au participat la raiduri desfasurate in apartamente si birouri din nordul si centrul Germaniei intr-o ampla operatiune impotriva unor presupusi traficanti de fiinte umane, a anuntat marti politia, scrie agerpres.ro.

- Cel putin 16.000 de persoane s-au adunat miercuri seara la Erevan, capitala Armeniei, pentru o noua manifestatie impotriva fostului presedinte Serj Sargsyan, ales premier cu puteri intarite, protestele continuand de mai multe zile, relateaza AFP. "Revolutia noastra de catifea se extinde", a afirmat…

- Consiliul Uniunii Europene a aprobat, joi, extinderea cu un an a termenului de aplicare a sanctiunilor impuse Iranului ca urmare a repetatelor incalcari ale drepturilor omului de regimul de la Teheran, se arata intr-un comunicat al Consiliului UE, potrivit Mediafax.ro.

