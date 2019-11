Stiri pe aceeasi tema

- Despre schimbarea contractului de energie electrica sau gaze naturale se vorbește mult, și cel mai adesea oamenii iși imagineaza ca este vorba despre un proces greoi, cu multa harțogaraie, care costa, ori care va atrage diferite probleme, precum lipsa citirii contorului, sau ca nu se vor mai face interventii…

- Perioada rece a anului aduce cu ea si sezonul virozelor. Medicii de familie spun ca zilnic se prezinta in jur de zece pacienti cu simptome specifice. Specialistii recomanda consumul cat mai multor fructe si legume pentru intarirea imunitatii.

- Fie ca este de rasa, fie ca nu, un caine poate deveni rapid cel mai bun prieten al omului si un partener de joaca pentru copii. Specialistii in comportament canin sustin ca unele rase sunt mai prietenoase ori mai afectuoase, altele se adapteaza mai usor in apartamente, iar altii sunt paznici vigilenti.

- Din ce in ce mai multi copii sufera de modificari ale posturii corpului. Aplecarea in fata, atunci cand stau la computer, sau inclinarea capului cand se uita in ecranul telefonului pot afecta coloana vertebrala. Specialistii in kinetoterapie trag un semnal de alarma si spun ca parintii trebuie sa fie…

Dupa 40 de ani viața capata pentru multe persoane valențe noi. Mulți dintre noi ajungem sa avem o cariera de succes, sa ne simțim bine in pielea noastra și sa ne stabilim prioritați in așa fel incat...

- Procedura de insolventa este des acuzata ca mai mult creeaza decat rezolva problemele firmele care recurg la aceasta modalitate de reglare a conturilor. Specialistii de la compania de profil CITR demonteaza o...

- Ziarul Unirea Creșterea tradiționala a porcilor ar putea deveni istorie! Este singura cale pentru eradicarea trichinelozei Creșterea tradiționala a porcilor ar putea deveni istorie. Veterinarii susțin renunțarea la creșterea tradiționala a porcilor in scopul eradicarii trichinelozei. Aceștia lanseaza…