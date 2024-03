Opt elevi Școlilor Militare de Subofiteri de Jandarmi, in practica…

Opt tineri din Constanta au ajuns la Inspectoratul Judetean de Jandarmi Constanta ca elevi ai Scolilor Militare de Subofiteri de Jandarmi Falticeni si Dragasani, in vederea efectuarii primului lor stagiu de practica."Pe parcursul a sase saptamani acestia vor fi prezenti la subunitatile de paza alaturi de subofiteri jandarmi cu experienta in domeniul de activitate, care ii vor ajuta sa isi completeze notiunile teoretice cu deprinderi practice, pe baza situatiilor concrete intalnite in terenl ...