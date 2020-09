Opt din zece români preferă ca produsele proaspete să fie locale Romanii prefera produsele autohtone, mai ales atunci cand sunt proaspete, dar și in cazul alimentelor cu termen de valabilitate mare sau a pieselor mobilier. Și dulciurile romanești sunt preferate sau incalțamintea. 84% dintre romanii din mediul urban declara ca prefera ca produsele proaspete pe care le achiziționeaza sa fie romanești, arata un studiu iSense Solutions, realizat in baza unui mix metodologic de cercetare calitativ-cantitativa, cercetarea cantitativa fiind reprezentativa urban. 70% dintre persoanele din mediul urban au aceasta preferința in cazul alimentelor cu termen de valabilitate… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

