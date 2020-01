Opt decese atribuite virusului Borna în Germania - studiu Opt cazuri letale de maladie Borna au fost identificate recent la pacienti cu encefalita virala inexplicabila anterior, a anuntat o echipa de cercetatori germani, precizând ca si alte cazuri ar putea fi diagnosticate cu aceasta afectiune, scrie Agerpres, citând AFP. Toti pacientii diagnosticati recent cu virusul Borna au murit între anii 1999 si 2019 si au locuit în sudul Germaniei, potrivit studiului publicat miercuri.

Autorii cercetarii recomanda efectuarea testelor pentru identificarea prezentei virusului Borna, sau bornavirus, în cazul pacientilor cu tulburari… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Silverhand Romania organizeaza in Suceava interviuri de angajare in Europa. SILVERHAND este o agenție multinaționala de recrutare și consiliere in cariera cu sedii in Romania, Polonia, Ungaria, Slovacia si Bulgaria. Colaboram cu angajatori din Germania, Austria, Olanda, Islanda, Danemarca, Belgia,…

- GIC, fondul suveran de investiții din Singapore, a semnat un acord pentru achiziționarea unui portofoliu pan-european de active imobiliare logistice („Maximus”) de la fondurile administrate de afiliați ai Apollo Global Management, Inc. (NYSE: APO), un manager de investiții alternative de top la nivel…

- Insotitorii de zbor ai companiei aeriana germana Germanwings au inceput o greva de trei zile la miezul noptii de duminica spre luni, lansand o actiune menita sa afecteze 180 de zboruri in perioada din preajma Anului Nou, informeaza dpa. Eurowings, o filiala a Lufthansa, actualizeaza periodic numarul…

- Autor: Stelian ȚURLEA Istoricul britanic Catherine Anne Marridale, nascuta cin 1959, a aratat in studiile sale un interes special pentru Rusia. Intr-un interviu acordat ziarului „The Independent” spunea ca a inceput sa studieze limba rusa la școala și a vizitat țara prima oara la 18 ani. Mai tarziu…

- Nationala de fotbal a Germaniei va sustine meciuri amicale cu Spania, Italia si Elvetia înainte de Euro-2020.Germania va evolua contra Spaniei la 26 martie, la Madrid, iar cinci zile mai târziu va evolua cu Italia, la Nurnberg.Germanii, care vor efectua un stagiu în Elvetia…

- Romania a fost cea mai dinamica piata auto din Europa, in octombrie. Volkswagen și Renault, cele mai vandute marci Vanzarile de autoturisme noi in Europa au inregistrat o crestere de 8,6% in luna octombrie 2019 comparativ cu aceeasi luna a anului trecut, cea mai dinamica piata auto fiind cea din Romania.…

- In aceste zile, in orașul norvegian Bjugn se desfașoara Cupa Mondiala la patinaj viteza, competiție destinata juniorilor. Sportiva echipei Corona Brașov, Mihaela Hogaș, antrenata de Bogdan Stanescu, a obținut un rezultat senzațional. A caștigat medalia de bronz la proba de 1.000 de metri. A terminat…

- Reprezentativa Romaniei s-a clasat pe locul 1 la Campionatul European de Securitate Cibernetica (ECSC) 2019, podiumul fiind completat de Italia (locul II) si Austria (locul III). Cea de-a sasea editie ECSC, organizata in premiera de tara noastra, a reunit echipe din 20 de state, formate din…