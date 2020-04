Fostul fotbalist de la FC Farul Constanta Vlad Neagu a inceput o cariera militara

Vlad Neagu, fost portar al FC Farul Constanta, dar si al SSC Farul, urmeaza un alt drum in viata, dupa ce si a incheiat activitatea competitionala. Tanarul de 30 de ani activeaza in prezent in domeniul militar.Fostul fotbalist este soldat… [citeste mai departe]