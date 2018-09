'Nu comentez despre problemele Partidului Social Democrat in presa, in public, decat in interiorul partidului', a declarat, pentru Agerpres, Marian Oprisan, vicepresedinte al PSD si presedinte al organizatiei judetene de Vrancea a partidului. Acesta a subliniat ca miza acestui joc politic nu este Liviu Dragnea, ci Romania.

Care ar fi miza

'Miza acest joc nu este Liviu Dragnea, daca pleaca sau daca ramane... Miza este Romania, miza este programul de guvernare al guvernului PSD, care trebuie dus la capat in beneficiul cetatenilor Romaniei, miza este ca noi ca romani sa ne ridicam…