- "Am decis ca premierul Florin Citu sa vina in Parlament, in saptamana 15-19 (februarie - n.r.), in conformitate cu regulamentul Camerei Deputatilor, pentru a da explicatii. Trebuie sa spuna foarte clar care sunt rezultatele vizitei la Bruxelles si de ce isi bate joc de Planul national de redresare si…

- Purtatorul de cuvant al PSD, Radu Oprea, a transmis luni ca inca un motiv pentru care motiunea impotriva ministrului Sanatatii trebuie votata vine dupa ce un mare ars care a fost transferat tarziu a decedat. „Pe vremea cand era ONG-ist, Vlad Voiculescu isi rupea camasa de pe el, astazi ca ministru nu…

- Purtatorul de cuvant al PSD Radu Oprea a declarat luni ca premierul Florin Cițu trebuie sa vina sa dea explicații in Parlament dupa vizita la Bruxelles. „Am decis ca premierul Florin Cițu sa vina in Parlament, saptamana 15-19 ianuarie, pentru a da explicații. Trebuie sa spuna foarte clar care…

- Florin Citu a declarat ca a avut discutii "foarte aplicate" cu comisarii europeni despre Planul National de Redresare si Rezilienta. "Am prezentat stadiul in care ne aflam, am spus ca avem un prim draft la Comisie, lucram la a doua versiune. Discutiile au avut doua aspecte. In primul rand este nevoie…

- Planul de Redresare și Reziliența oferit de Uniunea Europeana (UE), care va duce la transformarea municipiului Cluj-Napoca într-un Digital Inovation Hub (HUB digital de inovare), a fost aprobat la Bruxelles, a anunțat Emil Boc, primarul orașului, în timpul…

- Ciolacu acuza Guvernul de lipsa legii bugetului și a unui plan pentru accesarea fondurilor europene. ”Este o prapastie uriașa intre așteptarile liderilor europeni și oferta jalnica a actualei guvernari”, considera liderul social-democrat. ”Maculatura lor a fost deja respinsa de doua ori. De aceea, cer…

- Presedintele Klaus Iohannis va avea o sedinta de lucru joi, de la ora 14.30 la Palatul Cotroceni, cu premierul Florin Citu, vicepremierul Dan Barna, ministrul de Finante Alexandru Nazare si ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene Cristian Ghinea, transmite Administratia Prezidentiala.…

- Guvernul a lansat pentru consultare publica planul național de redresare și rezilienta, care aduce Romaniei 30 de miliarde de euro din fonduri europene. La eveniment a participat și președintele Klaus Iohannis.