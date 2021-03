Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu , susține ca autoritațile din Romania, inclusiv ministerul pe care il conduce, au mult de recuperat in ceea ce privește bolile rare. Acesta spune ca Planul pentru boli rare trebuie inclus in Strategia naționala de sanatate 2021-2027. „Cred ca autoritațile publice…

- Romania raspunde solicitarii de asistenta internationala lansata de autoritatile din Slovacia si e gata sa trimita in aceasta tara cinci medici si noua asistenti medicali, informeaza Agerpres. O echipa compusa din 5 medici si 9 asistenti medicali este pregatita sa ajute autoritatile medicale de la Bratislava.…

- Numarul utilizatorilor inscrisi pe platforma de plati online Ghiseul.ro a ajuns, marti, la 900.000, din care peste 130.000 de persoane s-au inregistrat de la inceputul acestui an, arata datele publicate de Autoritatea pentru Digitalizarea Romaniei (ADR), administratorul platformei, transmite Agerpres…

- Autoritatea pentru Digitalizarea Romaniei (ADR) anunța ca in luna ianuarie 96.006 utilizatori s-au inscris pe platforma ghiseul.ro. Acesta reprezinta cel mai mare numar de utilizatori inscriși intr-o luna de la inființarea platformei in 2011, anunța MEDIAFAX. Potrivit unui comunicat al ADR,…

- Ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, l-a numit in funcția de consilier la Cabinetul Ministrului, cu atribuții de purtator de cuvant, pe Bogdan Oprea, fost purtator de cuvant al lui Traian Basescu. Instituția il prezinta pe Oprea drept „specialist in comunicare in administrația publica la nivel inalt…

- ”Alaturi de reprezentanții agențiilor din subordinea ministerului, am avut astazi o prima intalnire cu directorul Autoritații Europene a Muncii, Cosmin Boiangiu, pe care l-am felicitat pentru proiectele demarate de la recenta alegere in funcție. Sunt proiecte care intereseaza in mod deosebit Romania,…

- Comisia Europeana va solicita explicatii de la grupul farmaceutic Pfizer pentru intarzierile ce vor aparea saptamana viitoare in livrarea de vaccinuri Covid-19 pentru tarile membre UE, transmite agerpres . „Vom solicita lamuriri din partea companiei”, a spus un purtator de cuvant al Executivului comunitar,…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) atrage atenția asupra faptului ca tranzacțiile cu criptoactive, dar și investițiile in astfel de instrumente presupun riscuri ridicate, in contextul in care, atat la nivelul Uniunii Europene, cat și in Romania nu exista legislație specifica in vigoare care…