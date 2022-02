Stiri pe aceeasi tema

- Honor a implinit un an de cand a fost vanduta de Huawei spre un consortiu chinez. Intre timp a lansat telefoane apreciate ca Honor 50, Honor 60, dar si seria Magic 3, plus primul pliabil, Honor Magic V. Acesta va sosi in Europa cu ocazia MWC 2022, iar Honor a confirmat o conferinta la MWC pe data de…

- Huawei a prezentat in Romania telefoanele Huawei P50 Pro si Huawei P50 Pocket, actualele sale flagship-uri. Primul este un telefon cu o camera Dual Matrix, in forma de cifra „8”, cu procesor Snapdragon 888 4G, iar al doilea este este un telefon pliabil cu clapeta, camera spectrala si lampa fluorescenta.…

- Xiaomi a lansat global telefoanele Redmi Note 11 Pro 4G si Redmi Note 11 Pro 5G pe 26 ianuarie, dezvaluind dotarile variantelor europene de telefoane, dar si preturile lor. Avem de-a face cu telefoane midrange, dar unele care pun la bataie senzori foto Samsung ISOCELL HM2 de 108 MP, plus ecrane OLED…

- Telefonul flagship al celor de la Oppo e cu un pas mai aproape de lansare, dupa scapari importante pe parcursul ultimei saptamani. Oppo Find X5 Pro apare in fotografii, dezvaluind doua nuante de culoare si a scapat si data sa de lansare. Gasiti detaliile mai jos. Oppo Find X5 Pro apare de aceasta data…

- Magic V foloseste acelasi tipar de pliere ca Galaxy Z Fold, cu care se si compara din multe puncte de vedere, facand plierea pe verticala, asemenea unei carti. Ecranul intern, folosit atunci cand telefonul este pliat, are 7,9 inch, 90HZ rata de improspatare si o rezolutie de 2272 x 1984 pixeli, cu un…

- ​Samsung a lansat la târgul CES Las Vegas versiunea FE (Fan Edition) a smartphone-ului de vârf de gama Galaxy S21. Despre S21 FE s-a vorbit mult anul trecut, mai ales ca prima ediție FE a fost lansata în vara lui 2020 și a avut mare succes pentru ca avea multe în comun cu S20,…

- Cea de-a doua zi a evenimentului anual Oppo Inno Day din China a fost marcata de lansarea oficiala a primului pliabil al companiei, Oppo Find N. Indelung speculat in ultimele zile, pliabilul s-a dovedit a fi realitate și va debuta intai in China, fiind disponibil mai tarziu in aceasta luna. Terminalul…

- Realme anunța disponibilitatea in Romania a modelului realme 8i, prin lansarea caruia compania aduce clientilor sai un telefon cu ecran la 120Hz intr-un segment de preț accesibil. Telefonul este echipat cu un procesor MediaTek Helio G96, un ecran “ultra smooth” de 120Hz și o memorie RAM ce poate atinge…