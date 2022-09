OPPO Reno 9 are primele scăpări: baterie, procesor, alte detalii Desi OPPO Reno 8 tocmai a sosit in Romania , incepem deja sa discutam despre un succesor, mai precis OPPO Reno 9. Acesta a inregistrat primele scapari si ar urma sa debuteze in China in urmatoarele saptamani, urmand ca apoi sa vina in Europa in 2023. Un zvonac de incredere a postat primele detalii online. Digital Chat Station a postat ca OPPO Reno 9 va aduce o baterie de 4500 mAh si va primi suport pentru UFCS (Universal Fast Charging Specification). Este unul dintre primele telefoane cu aceasta certificare. UCFS este un nou protocol de incarcare rapida integrata creat de catre China, impreuna… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Romania in primele tari vizate de Vladimir Putin, in cazul unui atac nuclear! Declarațiile din ultimele zile ale liderului de la Kremlin au accentuat și mai mult tensiunile in Europa. O noua analiza, semnata de cei de la Eurobserver, pun in balanța declarațiile lui Putin. Se face o analiza și daca amenințarile…

- Inainte sa paraseasca complet piața de smartphone-uri , LG avea in pregatire un telefon special, cum nu am mai vazut pana acum decat in concepte. Este vorba de un model rulabil, așa cum era și acel Oppo Find X cu care am avut ocazia sa ne jucam o zi anul trecut, iar varianta celor de la LG avea sa se…

- ”Preturile energiei electrice ating niveluri record in Europa. Gazul natural a urcat marti la un varf de 294 euro/MWh pe bursa din Austria.„Energia eoliana offshore ar putea fi unul din raspunsurile pe termen lung la numeroase provocari climatice si economice”, spune Claudiu Cazacu, consulting strategist…

- Oppo a venit azi cu o confirmare la o informație aparuta zilele trecute de la Digital Chat Station, care spunea ca noua serie de ceasuri Oppo , Watch 3, se va lansa pe 10 august. Anunțul oficial a fost facut pe Weibo, iar evenimentul va incepe la ora locala 19:00, in China, compania pregatindu-se sa…

- Cresterea pietei globale a semiconductorilor a incetinit fata de anul trecut, ajungand la 13,3% in T2. Si vanzarile au scazut in toate regiunile, in iunie: cu 0,9% in SUA, 1,1% in Europa si 2,8% in China, noteaza Claudiu Cazacu, analist XTB Romania.

- Potrivit unui leaker, se pare ca Foxconn este in proces de fabricare a doua noi telefoane, un model Pixel pliabil și un flagship Google care ar putea fi cunoscut drept Pixel 7 Ultra. Potrivit Digital Chat Station, care au fost printre primii care au dezvaluit noul nume Snapdragon 8 Gen 1 al actualului…

- Dacia Spring este primul model electric al marcii din Romania și, dupa cum știm, este un model de oraș construit in China. Cu toate acestea, noul model electric de oraș este vandut exclusiv in Europa, ceea ce inseamna ca Dacia Spring nu este disponibila pe piața din China. Acum, insa, compania Dongfeng…

- Lotul de matematica al Romaniei a obtinut primul loc in Europa si locul 5 la nivel mondial la Olimpiada Internationala de Matematica. „Cea mai buna performanta in ultimii 25 ani! Lotul de matematica al Romaniei a obtinut primul loc in Europa si locul 5 la nivel mondial”, a scris ministrul Educatiei,…