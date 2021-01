Stiri pe aceeasi tema

- In comentariul sau saptamanal in Libertatea, publicistul și eseistul Teodor Baconschi afirma ca renormalizarea vieții social-economice din Romania depinde de vaccinarea a cel puțin 70% din populație, dar ca nu va fi ușor sa se ajunga la acest rezultat. Atat din rațiuni logistice, cat și pentru ca pandemia…

- Romania va primi luni urmatoarea tranșa de vaccinuri anti-COVID19 Primele doze din vaccinul anti-Covid Pfizer/Biontech. Foto: gov.ro. România va primi mâine urmatoarea tranșa de vaccinuri anti-COVID-19, iar de poimâine va începe distribuirea acestora catre cele 370 de…

- Prima lansare importanta a anului 2021 se apropie cu pași repezi. Samsung se pregatește sa lanseze noul flagship al companiei in cadrul evenimentului CES 2021, care va fi transmis live online pentru prima data in istoria sa. 14 ianuarie este ultima zi a conferinței ce are loc la Las Vegas, iar specialiștii…

- Intr-o perioada cu totul deosebita, dominata in principal de criza sanitara, intr-un mediu legislativ incert, cu amenințarea unei crize economice de proporții și agitația provocata de alegerile locale și parlamentare, incercam sa ne comportam rațional și normal și sa ne indeplinim atribuțiile legale…

- Dupa ce la Iași a construit un ansamblu imobiliar pe un teren de 12 hectare primit cadou din partea Primariei in 2004, omul de afaceri Iulian Dascalu vrea sa ridice și in București un proiect similar, in apropiere de Romexpo, pe un teren care este evaluat la peste 300 de milioane de euro. Cele doua…

- 2020 a fost un an care ne-a oferit multe surprize, asta ca sa fim draguți in exprimare. Printre multe alte intamplari care au avut loc in acest an, putem remarca schimbari importante și in aria tehnologiei. Apple a ales sa renunțe la colaborarea cu Intel in ceea ce privește lineup-ul de laptop-uri MacBook…

- Președintele PRO Romania, Victor Ponta, a prezentat duminica, 1 noiembrie, primele doua masuri din planul pentru ieșirea din criza: venitul minim de criza pentru persoane fizice și sprijinul economic de criza pentru companii. „Cred ca este important sa le spunem oamenilor ce caștiga ei dupa…

- Noul iPhone 12 Mini, telefonul pe care Apple urmeaza sa il lanseze abia peste cateva saptamani, a aparut pe canalul de YouTube a vloggerului roman de tehnologie, George Buhnici. Intr-un clip de 40 de minute, George Buhnici a prezentat noul iPhone 12 Mini. Publicarea video-ului a creat un mic scandal…